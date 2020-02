Inter, la lista Europa League: fuori Asamoah, dentro gli acquisti Moses, Eriksen e Young (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'Inter ha presentato la lista ufficiale per l'Europa League, che inizierà con la doppia sfida dei 16esimi con il Ludogorets. Ovviamente sono stati inseriti i nuovi acquisti: Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen. fuori invece il ghanese Kwadwo Asamoah. Nella lista 'B' Esposito e Stankovic. fanpage

