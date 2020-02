Inter, Eriksen sui social: «Tre punti prima del Derby!» – FOTO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Christian Eriksen ha commentato sui suoi profili social la vittoria dell’Inter a Udine caricando l’ambiente in vista del derby Christian Eriksen ha commentato sui suoi profili social la vittoria dell’Inter a Udine grazie alla doppietta di Lukaku. Il danese ha caricato l’ambiente in vista del derby di Milano di domenica prossima. «Gara dura, ma 3 punti e alla prossima il derby di Milano», ha scritto l’ex Spurs su Instagram. View this post on Instagram Tough game, but 3points and next up Milan Derby! #forzaInter @Inter #ce24 A post shared by Christian Eriksen (@chrisEriksen8) on Feb 3, 2020 at 6:30am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

