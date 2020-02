Insigne: “Abbiamo fatto tanti danni e ora stiamo facendo di tutto per rimediare» (Di martedì 4 febbraio 2020) Al termine di Sampdoria-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato Lorenzo Insigne. Lazio eliminata, poi avete battuto la Juve e la Sampdoria, tre indizi fanno una prova del fatto che siete tornati? “stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo in settimana. E’ stata una vittoria del gruppo, chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano. E’ questo lo spirito giusto. Ci hanno rimontato, siamo stati bravi a mantenere la calma e a portare punti a casa” Stanno tornando anche gli infortunati. “Sì ci stiamo ritrovando, stanno tornando tutti ci danno una grossa mano, siamo stati bravi a non abbatterci davanti a tanti infortuni soprattutto con l’aiuto del mister che ci sta dando lo spirito giusto, bisogna affrontare ogni partita con la mentalità giusta” Sentite il profumo di Europa? “Dobbiamo pensare a partita dopo partita, non ... ilnapolista

Insigne : “Abbiamo capito gli errori. Ci siamo parlati e stiamo cercando di venirne fuori” : Dopo la vittoria contro la Lazio che frutta il passaggio del turno di Coppa Italia, ai microfoni della Rai ha parlato Lorenzo Insigne. “Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol. Ci voleva. Da capitano voglio ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi dopo tanto tempo. Avevano fatto la promessa di sostenerci dal primo minuto. Così bisogna fare: soffrire tutti insieme e uscire da questo momento uniti” Cosa è ...

