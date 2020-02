Ingresso Musei Gratis 2020, tornando le domeniche Gratuite, ecco i dettagli e novità (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dal 2 febbraio 2020 tornano le domeniche Gratuite con accesso ad oltre a 455 Musei, parchi archeologici statali e siti comunali sparsi per la penisola a reintrodurre la formula della domenica di accesso gratuita per la cultura è stata un’iniziativa reintrodotta dal ministro dei beni culturali e turismo Dario Franceschini. Dal 2 febbraio sono tornate le domeniche di accesso gratuito nelle quali i Musei più importanti e altri siti più importanti come il Colosseo, Pompei, La reggia di Caserta, La Pinacoteca di Brera agli Uffizi, Capo di Monte e molti altri saranno aperti e visitabili gratuitamente. L’iniziativa però non si ferma qui anzi si estende da nord a sud di Italia anche a tantissimi altri gioielli della cultura come l’area archeologica di Conza la casa museo di Gabriele D’Annunzio a Pescara, la torre di Cicerone a Civitavecchia, il Museo etrusco di Villa Giulia a Roma e il ... circuitoscuola

