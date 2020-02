Incidente sul lavoro a Novate Milanese, operaio di 45 anni precipita da 6 metri: è grave (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un operaio di 45 anni è rimasto vittima di un grave Incidente sul lavoro a Novate Milanese. Il lavoratore è precipitato da circa sei metri d'altezza durante il turno di lavoro, attorno alle 8.20 di questa mattina. È successo all'interno di un'azienda che progetta e produce articoli tessili. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono molto gravi. fanpage

