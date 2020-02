Inaugurato il deposito bus Air: confluiranno i mezzi di Sant’Agata, Montesarchio e Rotondi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Airola (Bn) – È stato Inaugurato nella giornata odierna, ad Airola, il nuovo deposito bus Air. L’area è stata ricavata all’interno di spazio prossimo allo svincolo della Fondovalle Isclero ed andrà a radunare in un unico sito i depositi che precedentemente erano allocati a Sant’Agata de’ Goti, Montesarchio e Rotondi. Lo spazio in questione fungerà da deposito, come da contratto commerciale, per sei anni rinnovabili per un periodo di pari durata. Al taglio del nastro hanno presenziato l’Amministratore delegato Air, ingegnere Alberto De Sio, amministratori comunali di Airola, con in testa il sindaco Michele Napoletano, il vicesindaco Carmine Influenza ed il Presidente del Consiglio comunale Angelo De Sisto, diversi autisti e dipendenti dell’azienda. “Siamo orgogliosi di aver ... anteprima24

