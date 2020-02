In Iowa tenta lo scatto Bernie Sanders, il candidato che ha tutti contro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Su e giù da Washington DC a Des Moines, da un’udienza del processo di impeachment a Donald Trump all’ultimo comizio nella capitale dell’Iowa, dove questa notte prenderanno il via le primarie democratiche che tra oltre cinque mesi incoroneranno il candidato dem alla Casa Bianca. Per i quattro senatori impegnati nei caucus in Iowa, il prolungarsi del processo a Donald Trump – che potrebbe durare fino a mercoledì – ha posto una sfida logistica in più: come essere allo stesso tempo qui e lì, come mantenere i propri impegni di fronte alla Nazione e allo stesso tempo fare campagna elettorale nel piccolo (ma significativo) Stato rurale. Il 78enne Bernie Sanders ce l’ha messa tutta: anche oggi farà la spola tra il Senato e il suo comitato a Des Moines, per scoprire in diretta se quel leggero vantaggio che gli attribuiscono i ... huffingtonpost

