Il trailer di Lunar City, il docufilm che ci prepara a tornare sulla Luna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una base spaziale stanziata nell’orbita della Luna, che fa da casa per la permanenza degli astronauti in missione ma che si trasforma anche in trampolino di lancio per viaggi ancor più distanti, quelli diretti nello spazio interplanetario. È una delle numerose, ambiziosissime, sfide del piano per il ritorno sulla Luna, che terrà impegnate nei prossimi anni le agenzie spaziali di tutto il mondo. Ma ce ne sono anche tante altre. A metterle in fila è il documentario Lunar City, prodotto e diretto dalla regista Alessandra Bonavina in occasione dei cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, di cui vi riportiamo il trailer. Realizzato con il supporto della Nasa e grazie al patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), racconta attraverso i protagonisti delle missioni passate e future le idee, le tecnologie e le persone che hanno fatto – e faranno ancora – la storia dei viaggi spaziali. Dopo ... wired

