Il trailer di Loki, WandaVision e The Falcon And The Winter Soldier al Super Bowl 2020 (video), primo sguardo alle serie Disney+ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Loki, WandaVision e The Falcon And The Winter Soldier si mostrano in anteprima nel teaser svelato in occasione del Super Bowl 2020. La piattaforma Disney+ ha approfittato dell'evento sportivo americano più atteso dell'anno per stupire il pubblico con alcune delle serie tv che vedremo prossimamente nel catalogo. Oltre a mostrare titoli quali Thor: Ragnarok e Star Wars: The Last Jedi, torneranno anche gli show originali quali The Mandalorian e High School Musical: The Series, entrambi già rinnovati per la seconda stagione. Una maggior attenzione è però riservate alle tre serie Disney+ in arrivo sul servizio streaming. Nel brevissimo teaser, diamo uno sguardo ad Anthony Mackie e Sebastian Stan che tornano a vestire i panni rispettivamente di Sam Wilson (pronto a raccogliere l'eredità dell'amico Steve Rogers come nuovo Captain America) e Bucky Barnes in The Falcon and the Winter Soldier. ... optimaitalia

