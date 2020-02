Il Segreto nuova stagione: altro incendio distrugge il paesino, caccia al colpevole (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le anticipazioni de Il Segreto sono davvero molto avvincenti, specie per quanto concerne la nuova stagione. Stando a quanto trapelato dalle trame spagnole della soap opera di Aurora Guerra, pare che il villaggio sarà devastato da un nuovo incendio. Ricordiamo che il primo sarà appiccato da Fernando Mesia prima di essere ucciso di Maria. Ad ogni modo, dopo questo devastante avvenimento, Puente Viejo brucerà nuovamente tra le fiamme. Questa volta, però, la situazione sarà ancora più grave della precedente e la ricerca del colpevole ancora più ardua e spinosa. La prima vittima dell’incendio ne Il Segreto Non c’è pace per gli abitanti del villaggio all’interno della soap Il Segreto, la nuova stagione si aprirà, infatti, con un triste colpo di scena. Le fiamme di un divampante incendio invaderanno le abitazioni e causeranno morti e feriti. La prima tra le varie vittime sarà ... kontrokultura

