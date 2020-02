Il Segreto anticipazioni: ESPERANZA e BELTRAN vengono liberati ma… (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno al rapimento dei piccoli ESPERANZA (Gala Bichir) e BELTRAN (Erik Molina): dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz), il perfido Fernando Mesia (Carlos Serrano) sequestrerà infatti i figli di Maria (Loreto Mauleòn) e, come se non bastasse, tenterà di fare lo stesso con la piccola Camelia. Qualcosa, a questo punto della storyline, comincerà però ad andare storto… Il Segreto, news: Fernando uccide anche Paco Eh sì: le anticipazioni ci dicono che Paco (Manuel Aguillar) intercetterà i propositi di Fernando e gli impedirà di sottrarre Camelia dalle cure di Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros); tuttavia, l’anziano mugnaio finirà per avere la peggio e morirà poco dopo lo scontro. Approfittando del dolore generale, il Mesia riuscirà nuovamente a fuggire e, ... tvsoap

