Il salvataggio di Bombolo, un altro cane condannato come Palla (Di lunedì 3 febbraio 2020) La storia di Bombolo si sta diffondendo in tutt’Italia, perché sta ricordando quella di Palla, la cucciola della clinica Due Mari. Bombolo è stato trovato mentre vagava, in condizioni deplorevoli, denutrito e straziato dal dolore, per le campagne di Policoro, un comune italiano in provincia di Matera. Il suo odore nauseante, si sentiva da lontano. Qualcuno lo aveva abbandonato con un collare così stretto, che gli stava lacerando la pelle. Il muso di Bombolo era gonfio e il suo povero collo ferito ed infetto. Fortunatamente un volontario del canile del posto, è riuscito a prenderlo e a portarlo in una clinica veterinaria per farlo curare. Il ragazzo che lo ha salvato, ha diffuso la sua storia sui social network e lo ha definito un cagnolone mite, giovane e tanto stanco di soffrire. Sta cercando ... bigodino

