Il red carpet dei 24 Campioni di Sanremo 2020 inaugura la 70esima edizione del Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il red carpet dei 24 Campioni di Sanremo 2020, quest'anno, è lunghissimo. L'iconico tappeto rosso si estende, infatti, fino al Palafiori, per circa 300 metri di superficie calpestabile nella quale sono impressi i nomi dei vincitori delle ultime 69 edizioni del Festival di Sanremo. Achille Lauro sfila in canottiera A portare la prima provocazione della nuova edizione del Festival di Sanremo è Achille Lauro, che si presenta in canottiera. Favorito dalle calde e anomale temperature di questo inizio febbraio, l'artista romano si è presentato in canottiera e con un vistoso coriandolo sul naso. Insomma, Lauro De Marinis se ne frega dell'etichetta, come dice il titolo della sua canzone in gara, e si mette comodo per raggiungere l'Ariston per quella che sarà la sua seconda edizione consecutiva. Junior Cally si toglie la maschera sul red carpet... a metà! In ghingheri, invece, ... optimaitalia

