Il pizzaiolo casertano rifiuta Chiara Ferragni: voleva un tavolo privato (Di lunedì 3 febbraio 2020) La nota influencer Chiara Ferragni avrebbe telefonato alla pizzeria "I Masanielli" di Caserta per prenotare un tavolo, ma lo avrebbe chiesto in una sala riservata. Il titolare le avrebbe risposto che non sarebbe stato possibile, in quanto il locale non è fornito di privéè: "Per noi i clienti devono essere tutti trattati allo stesso modo". fanpage

pizzaiolo casertano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : pizzaiolo casertano