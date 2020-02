Il piccolo artista (Di lunedì 3 febbraio 2020) I bambini sono persone con una creatività unica e idee che spesso mettono i genitori in gravi difficoltà. Questa storia ci porta a Eli, un ingegnoso bambino di 2 anni che ha approfittato del fatto che sua madre avesse lasciato la stanza per fare un’opera d’arte con una crema densa sullo schermo di una televisione da $ 2.100. Lasciare il più piccolo della casa da solo con una crema a portata di mano è sinonimo di pericolo. Ci sono molte invenzioni che passano attraverso le loro teste irrequiete! Sarah Wruck, madre di quattro figli, Oliver, 13, Noah, 8, Eli, 2 e Ben, 1, ha lasciato Eli e Ben nel soggiorno mentre andava in cucina per preparare rapidamente la cena. Ma non erano passati più di cinque minuti, quando sua madre sentì le risate birichine dei suoi figli che venivano dalla stanza accanto. Alla domanda su cosa stessero facendo, Eli rispose dalla porta che stava ... bigodino

