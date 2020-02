Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: tutti pazzi per il Festival di Sanremo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Paradiso delle Signore Inizia la settimana sanremese, che vedrà gran parte del palinsesto di Rai dedicato al Festival più amato dagli italiani. E Il Paradiso delle Signore non sarà da meno: nelle puntate in onda questa settimana, infatti, il concorso irromperà anche nella vita dei personaggi della soap, che si organizzeranno per vedere insieme l’edizione del 1961, magari proprio nel grande magazzino. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 3 febbraio 2020 A casa Conti si ascolta la radio che parla dell’imminente Festival di Sanremo mentre Salvatore e Marcello pensano di noleggiare un televisore da mettere in caffetteria, a disposizione dei clienti che vorranno guardarlo. Angela viene assunta come Venere al Paradiso, in prova per due settimane retribuite. Tra Adelaide e Achille, intanto, sta nascendo una certa complicità ... davidemaggio

