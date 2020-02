Il Napoli “isola” il nuovo acquisto Demme prima della gara contro la Sampdoria: i motivi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Problemi in casa Napoli. I partenopei sfideranno la Sampdoria nella gara che chiuderà la giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ la squadra di Gattuso è decimata dall’influenza. L’ultima “vittima” è Diego Demme. Il centrocampista appena arrivato dal Lipsia è stato “isolato” e non ha viaggiato insieme ai compagni. Sul charter che ha portato la squadra a Genova Demme non c’era, il tedesco ha raggiunto direttamente l’albergo per evitare di contagiare altri calciatori. La sua presenza è in dubbio. Non si tratta dell’unico caso di influenza in casa Napoli: Younes e Fabian Ruiz non si sono allenati negli ultimi giorni per lo stesso motivo, mentre Politano ha recuperato appena in tempo. Shock Lazzari, i tifosi della Spal lo minacciano di morte. Lui attacca: “Non le merito” FOTOL'articolo ... calcioweb.eu

