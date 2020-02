Il Liverpool può vincere la Premier League già a marzo (Di lunedì 3 febbraio 2020) 24 vittorie e 1 pareggio in 25 partite, il bilancio del Liverpool è impressionante. La Premier League è praticamente già assegnata da tempo. Il Manchester City, secondo in classifica, è dietro di 22 punti. Il countdown per i festeggiamenti è già partito. Il Liverpool può vincere il campionato matematicamente il 21 marzo. fanpage

sportli26181512 : #Liverpool #PremierLeague Il Liverpool può vincere la Premier League già a marzo: 24 vittorie e 1 pareggio in 25 pa… - liviozeta67 : @CorrGiuseppe @deatoffees @Carabao_Cup Anch'io adoravo la League Cup (Carabao Cup non si può sentire...??) e la FA C… - GoalItalia : Ormai la domanda è solo una: quando vincerà il titolo il Liverpool? ?? -