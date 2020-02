“Il ladro di giorni”, Scamarcio impara a fare il padre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si osservano, si conoscono, imparano a fidarsi uno dell'altro e man mano maturano insieme il padre e il figlio protagonisti del film "Il ladro di giorni" di Guido Lombardi, nei cinema dal 6 febbraio. Riccardo Scamarcio è Vincenzo, che dopo sette anni di prigione decide di affrontare con suo figlio (interpretato da Augusto Zazzaro) un viaggio attraverso l'Italia, con l'obiettivo di arrivare a Bari per portare a termine l'ultimo lavoro sporco e vendicarsi di un uomo.Il regista spiega: "Nel corso del viaggio il ruolo di adulto e di bambino si invertono un po'. Il bambino come fa a fidarsi di questo sconosciuto che è ricomparso nella sua vita quando ormai ha già 11 anni? Come in ogni storia d'amore il primo passo è sempre un atto di coraggio". Per Scamarcio, che presto vedremo di nuovo nel ruolo di un padre nel film di Ginevra Elkann "Magari", il viaggio dei due protagonisti de "Il ladro ... ilfogliettone

