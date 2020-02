Il grande ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorna finalmente sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo diretta da Amadeus – che andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020 su RAI 1- l’amatissimo direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Ne ha dato annuncio lo stesso Amadeus in diretta a “Che tempo che fa” e i fan del Maestro hanno accolto con gioia la notizia. Beppe Vessicchio – che mancava dal 2017 dal palco del Festival – dirigerà l’orchestra durante l’esibizione de Le Vibrazioni. Da tempo il Maestro Vessicchio collabora con il gruppo con il quale condividerà il nuovo tour che inizierà a Marzo e si chiamerà”Le Vibrazioni in orchestra – Di e con Peppe Vessicchio”. Finalmente potremo sentire nuovamente una delle frasi più pronunciate del festival: “Dirige l’orchestra: il Maestro Beppe ... anteprima24

mattiafeltri : #Buongiorno n.667 - 'Camicia bianca' ovvero l'improvviso ritorno del grande Agostino Viviani (se solo qualche minis… - politicallyITA : @Cristina050521 @matteosalvinimi A un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un canc… - ArioAttento : @machepiacere @X_Maurizio_X Ritorno in grande stile. Bentornata stupenda ed estremamente sexy creatura. ?? -