Il Figlio di Gianni Morandi si Sfoga Raccontando il Rapporto Problematico con il Papà: "Sono Finito in Cura, È un Peso" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gianni Morandi non è l'unico cantante in famiglia. Suo Figlio Pietro, infatti, si diletta nel genere trap con il nome d'arte di Tredici Pietro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da P13TRO (@tredicipietrotredici) in data: 16 Dic 2019 alle ore 8:35 PST Il ragazzo, 23 anni, non vuole però essere paragonato al suo famoso Papà, tanto che ha dichiarato: "Ho sempre vissuto la dimensione musicale di mio padre come qualcosa da cui discostarmi. Ma la continua presenza del padre nella tua vita, emotivamente, è un peso. Da adolescente sono stato da uno psicologo per un paio di anni, ero in confusione. Grazie alla terapia stavo meglio, avevo trovato qualche certezza. Dovrei tornarci. Molti figli di…scappano dai padri ingombranti, vivono con la voglia di sconfiggerli." E sul suo desiderio di emancipazione aggiunge: "Vivo con i ...

