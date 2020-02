Il figlio di Fabio Testi non è bloccato in Cina dal coronavirus: “Non vuole rientrare, il GF lo sa” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina dal coronavirus, non può rientrare in Italia” si legge su alcuni siti a proposito del figlio del noto concorrente del Grande Fratello Vip. Fanpage.it ha sentito Maurizio Raimo, agente dell’attore, che smentisce la fake news: “Tutto falso, Fabio jr vive a Shanghai ed è sereno. Non ha intenzione di rientrare in Italia. La produzione del reality si è già sincerata che non stia accadendo nulla di pericoloso”. fanpage

zazoomblog : Fabio Testi è al GF Vip e non sa cosa è successo al figlio. La notizia fuori dalla Casa: “È bloccato” - #Fabio… - Noovyis : (Fabio Testi è al GF Vip e non sa cosa è successo al figlio. La notizia fuori dalla Casa: “È bloccato”) Playhitmus… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 4: Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina per il Coronavirus. La produzione del reality lo i… -