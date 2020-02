Il duetto tra Jennifer Lopez e la figlia durante l’intervallo del Superbowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lo show messo in piedi da Shakira e Jennifer Lopez durante l’intervallo del Superbowl è sicuramente entrato a pieno diritto nella storia. Le due cantanti hanno mostrato tutto il loro talento, cantando, ballando e suonando i loro più grandi successi, e mandando anche un messaggio politico. E insieme a loro sul quel palco è nata anche una stella che sicuramente farà parlare molto di sé. Il duetto tra Jennifer Lopez e la figlia durante l’intervallo del Superbowl LEGGI ANCHE> La gaffe di Trump sui vincitori del Super Bowl Ad introdurre il brano “Lets get loud”, è stata una ragazzina molto giovane, con una voce che ha lasciato il pubblico americano di stucco. Si tratta della figlia di Jennifer Lopez: sicuramente chi segue la cantante su Instagram l’aveva riconosciuta, poichè spesso JLo condivide video in cui prova insieme alla piccola. Piccola ma piena di ... giornalettismo

