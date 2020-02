Il cortometraggio “Three” di Alberto Bambini con Melania Dalla Costa miglior horror al Los Angeles Film Awards (Di martedì 4 febbraio 2020) Il cortometraggio italiano Three miglior horror al Los Angeles Film Awards 2020 Il cortometraggio italiano Three diretto da Alberto Bambini con Melania Dalla Costa protagonista è stato selezionato come miglior horror al Los Angeles Film Awards 2020. Seconda vittoria al Los Angeles Film Awards per Alberto Bambini dopo il primo successo con l’altro corto horror “Lucinda”. Il regista ha dichiarato «Ho costruito questo personaggio con l’attrice Melania Dalla Costa che trovo molto professionale e camaleontica. Melania ha costruito dentro di sé una voce capace di descrivere fino in fondo le paure di Camilla». THREE miglior horror AL LOS ANGELES FILM AWARDS 2020.SINOSSI DEL cortometraggio DI Alberto Bambini CON Melania Dalla Costa Camilla è una giovane donna indipendente, un affermato medico legale con un’apparente vita perfetta. La sua vita viene scombussolate quando sua ... spettacoloitaliano

AlbertoFuschi : Il cortometraggio italiano “Three” di Alberto Bambini con Melania Dalla Costa miglior horror al Los Angeles Film Aw… - zazoomblog : Il cortometraggio “Three” di Alberto Bambini con Melania Dalla Costa miglior horror al Los Angeles Film Awards -… - mbmarino : Wim Wenders è stato chiamato a rendere omaggio all'artista che ne ha maggiormente influenzato l’opera filmica con u… -