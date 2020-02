Il coronavirus cinese e la quarantena: come il metodo nato a Venezia ha combattuto le malattie nel corso dei secoli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella provincia cinese dell’Hubei, decine di città sono in isolamento nel tentativo di impedire che il nuovo coronavirus si diffonda ulteriormente. I Paesi occidentali, nel frattempo, stanno facendo ritornare i loro connazionali rimasti bloccati a Wuhan, focolaio dell’epidemia, mettendoli in isolamento per due settimane. La quarantena è stata a lungo utilizzata per impedire la diffusione delle malattie. Il termine stesso deriva dal primo esempio noto di questo metodo di isolamento. Mentre la Morte Nera infuriava in Europa nel XIV secolo, Venezia ha imposto una regola secondo cui le navi dovevano restare ancorate per 40 giorni prima che a passeggeri ed equipaggio fosse permesso di sbarcare. Il periodo di “attesa” fu chiamato “quarantina”, che deriva proprio dal numero 40. Non è chiaro da dove provenga il concetto dei 40 giorni, ma una possibilità è che sia un riferimento biblico: ... meteoweb.eu

