Il Boca Juniors batte 5-2 il River Plate – 3 febbraio 1974 – VIDEO

Il 3 febbraio 1974 va in scena un Superclasico memorabile alla Bombonera, che vede i padroni di casa del Boca battere i rivali del River per 5-2 Lo scontro di calcio tra River Plate e Boca Juniors non è mai stato una gara come le altre. Le due compagini nascono nei primissimi anni del calcio argentino, rispettivamente nel 1901 e nel 1905, e sono tra i club più antichi ancora esistenti. Entrambi nati nel quartiere operaio e portuale di Buenos Aires denominato La Boca, e pertanto con un origine comune, prendono ben presto strade diametralmente opposte. Il River Plate, si trasferisce quasi subito nel quartiere di Palermo, dove vivono gli immigrati italiani, per poi trovare casa nei primi Anni '20 nel più ricco quartiere di Nunez, a nord della città. Un gesto interpretato da quelli del Boca come un vero e proprio tradimento delle origini e che è valso agli

