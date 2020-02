Il 6G? Sarà 8000 volte più veloce del 5G. Cina e Giappone ci lavorano già per il 2030 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mentre in Europa il 5G comincia a fare timidamente capolino, in Cina e in Giappone sono già stati avviati i piani di ricerca che dovrebbero portare entro il 2030 al nuovo standard 6G. Quest’ultimo, con una velocità massima in download attesa attorno al Terabyte al secondo, dovrebbe essere circa 8000 volte più veloce dell’attuale 5G. Secondo quanto riferito dall’Hindustan Times, infatti, il Ministro cinese per le Scienze e la Tecnologia, avrebbe già istituito due gruppi di lavoro per supervisionare la ricerca riguardo al 6G, uno dei quali è formato da dirigenti dei ministeri del settore e fornirà supporto al secondo gruppo, composto invece da 37 esperti di università, istituti di ricerca e aziende hi-tech. Allo stesso modo, recentemente, anche il Ministro nipponico degli Interni e delle Comunicazioni, Sanae Takaichi, ha dichiarato che la rete 6G potrebbe diventare ... ilfattoquotidiano

