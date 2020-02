Ignazio La Russa propone il saluto romani contro il Coronavirus, poi dà la colpa al collaboratore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sta creano pesanti discussioni in queste ore l’iniziativa di Ignazio La Russa, noto esponente politico di Fratelli d’Italia, che nella giornata di domenica ha pubblicato su Facebook un post con il quale ha proposto il suo personale rimedio contro il contagio del Coronavirus. A suo modo di vedere, infatti, l’unico modo per evitare la trasmissione del virus è quello di puntare sul saluto romano, evitando a conti fatti il contatto fisico con altre persone potenziali portatrici dell’infezione di cui tanto si parla. A conti fatti, si tratta di un’ulteriore uscita a vuoto da parte di La Russa, dopo il tweet rivedibile con il quale aveva commentato le prestazioni di Romelu Lukaku, attaccante di colore della sua Inter. Cosa ha detto più in particolare il diretto interessato a proposito della minaccia giunta di recente dalla Cina? A suo dire, la situazione è molto ... bufale

