I pronostici sportivi di oggi | lunedì 3 febbraio

I pronostici sportivi di oggi - domenica 2 febbraio : I pronostici di domenica 2 febbraio: ci sono altre sei partite della terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Si parte come di consueto alle 12:30 con l’anticipo trasmesso in diretta da Dazn, che metterà di fronte Juventus e Fiorentina. Alle 15:00 sono in programma le altre tre partite: Atalanta-Genoa, Lazio-Spal e Milan-Verona. Si chiude con i posticipi Lecce-Torino e Udinese-Inter. pronostici ...

I pronostici sportivi di oggi - sabato 1 febbraio : I pronostici di sabato 1 febbraio: ci sono i consueti tre anticipi di Serie A. Si parte alle 15:00 con Bologna-Brescia. Alle 18:00 il Cagliari proverà ad approfittare dei problemi del Parma, privo di parecchie pedine soprattutto in attacco. La partita che verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN è quella tra Sassuolo e Roma che viste le caratteristiche di gioco delle due squadre promette gol e spettacolo. pronostici altri campionati Ci ...

I pronostici sportivi di oggi - venerdì 31 gennaio : I pronostici di venerdì 31 gennaio: Bundesliga, Liga, Serie B ed Eredivisie in campo già stasera in attesa delle partite del weekend. Hertha Berlino-Schalke 04 è l’anticipo del venerdì della terza giornata del girone di ritorno di Bundesliga. La squadra allenata da Jurgen Klinsmann ha grandi ambizioni per il futuro, come confermato dagli acquisti di Lucas Tousart dal Lione (resterà però in Francia fino al termine della stagione) e di ...

I pronostici sportivi di oggi - giovedì 30 gennaio : I pronostici di giovedì 30 gennaio: si gioca ancora in Coppa del Re e Coppa di Francia. In Spagna ci sono gli ultimi due ottavi di finale con in campo Barcellona e Siviglia. La sconfitta imprevista in campionato potrebbe indirettamente rendere più impellente la necessità per il Barcellona di vincere questo ottavo di finale contro il Leganes senza troppe difficoltà, per non fornire facili pretesti ai detrattori del nuovo allenatore Setien. ...

I pronostici sportivi di oggi - mercoledì 29 gennaio : I pronostici di mercoledì 29 gennaio: si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia con Inter-Fiorentina, c’è la semifinale di ritorno della League Cup tra Manchester City e Manchester United, un recupero di Premier League e altre tre partite degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Il quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera, che verrà trasmesso in diretta tv da Rai Uno, vede di fronte due squadre imbattute in ...

I pronostici sportivi di oggi - martedì 28 gennaio : I pronostici di martedì 28 gennaio: riprendono i quarti di finale di Coppa Italia con Milan-Torino, c’è la semifinale di ritorno della League Cup tra Aston Villa e Leicester e ben ventinove partite tra Championship, League One e League Two. Il quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera, che verrà trasmesso in diretta tv da Rai Uno, vede di fronte due delle principali delusioni del campionato di Serie A. Ma se il Torino ...

I pronostici sportivi di oggi - lunedì 27 gennaio : I pronostici di lunedì 27 gennaio: si completa la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Nel posticipo si affrontano due squadre che hanno cambiato allenatore, Perugia e Livorno. Il Perugia si è affidato all’esperienza di Serse Cosmi dopo un girone di andata non in linea con le aspettative della società sotto la gestione Oddo, vittima dell’ennesimo esonero. Con Cosmi però l’attesa svolta non è ancora arrivata. ...

I pronostici sportivi di oggi - domenica 26 gennaio : I pronostici di domenica 26 gennaio: ci sono altre sei partite della seconda giornata del girone di ritorno di Serie A, che si chiuderà alla grande con i due posticipi molto attesi Roma-Lazio alle 18:00 e Napoli-Juventus alle 20:45. La domenica di Serie A prende il via come di consueto alle 12:30 con l’anticipo trasmesso in diretta da Dazn, che metterà di fronte Inter e Cagliari, che si sono recentemente già affrontate in Coppa ...

I pronostici sportivi di oggi - sabato 25 gennaio : I pronostici di sabato 25 gennaio: ci sono i consueti tre anticipi di Serie A. Si parte alle 15:00 con la Spal che dopo la sorprendente vittoria di Bergamo proverà a fare altri punti preziosi in chiave salvezza contro il Bologna che subisce gol da 15 partite consecutive. Alle 18:00 sarà la volta della Fiorentina, che con l’arrivo di Iachini si è risollevata: contro il Genoa, che nonostante il secondo cambio di allenatore sta ...

I pronostici sportivi di oggi - venerdì 24 gennaio : I pronostici di venerdì 24 gennaio: Serie A, B, Bundesliga, Liga ed Eredivisie in campo già stasera in attesa delle partite del weekend. In Serie A si parte con l’anticipo tra Brescia e Milan. Da quando è arrivato Ibrahimovic il Milan ha migliorato il suo rendimento, dall’altra parte il Brescia dovrà fare a meno dello squalificato Balotelli. In Serie B l’Empoli rinforzato grazie agli arrivi di La ...

I pronostici sportivi di oggi - giovedì 23 gennaio : I pronostici di giovedì 23 gennaio: c’è l’ultima partita del turno infrasettimanale di Premier League, di fronte Wolverhampton e Liverpool. La vittoria del titolo che manca dal 1990 è ormai soltanto questione di tempo per la squadra allenata da Klopp, viene difficile immaginare una rimonta del Manchester City che ha attualmente tredici punti in meno con però due partite giocate in più. Vincere anche questa partita non sarà però ...

I pronostici sportivi di oggi - mercoledì 22 gennaio : I pronostici di mercoledì 22 gennaio: c’è il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma, altre tre partite di Premier League e la seconda semifinale di Coupe de la Ligue, competizione che a partire dall’anno prossimo verrà sospesa. Juventus e Roma si sono affrontate pochi giorni fa in campionato anche se a campi invertiti rispetto a stasera. Allo stadio “Olimpico” ha vinto la Juventus con il risultato di 2-1, ...

I pronostici sportivi di oggi - martedì 21 gennaio : I pronostici di martedì 21 gennaio: iniziano i quarti di finale di Coppa Italia con Napoli-Lazio, ci sono sei partite del turno infrasettimanale di Premier League e una semifinale di Coupe de la Ligue in Francia. Il primo quarto di finale di Coppa Italia, che verrà trasmesso in diretta tv da Rai Uno, vede di fronte due squadre con umori contrapposti. Il Napoli non riesce a riprendersi dalla crisi che sta attraversano e i risultati da ...

I pronostici sportivi di oggi - lunedì 20 gennaio : I pronostici di lunedì 20 gennaio: giornata di posticipi in Serie A e Serie B, ci sono Atalanta-Spal e Cosenza-Crotone. L’Atalanta dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia, dove l’anno scorso era arrivata in finale, prova a tornare alla vittoria in Serie A, in cui è in lotta con la Roma per il quarto posto.La squadra allenata da Gasperini ha chiuso a quota 35 punti il girone di andata, non aveva mai fatto meglio nella prima ...