I media e il coronavirus: costruirsi la frusta per la propria schiena (Di lunedì 3 febbraio 2020) Anche i sassi del parco del Piraghetto di Mestre sanno cos’è il coronavirus, e nel febbraio 2020 radio, televisioni, giornali, testate online e social non parlano d’altro. Questa frase è per chi capiterà qui nel 2021 e leggendo coronavirus alzerà un sopracciglio e dirà “eh?”. I parallelismi con film catastrofici sono all’ordine del giorno; i cinefili citano Contagion, i più vintage L’ombra dello scorpione, mentre la grande maggioranza preferisce il sempiterno Virus letale. Esiste addirittura una mappa in tempo reale delle infezioni. Ovunque viene dato ampio spazio al professor Burioni che posta “siamo nei guai”. Le mascherine vanno esaurite, poi qualcuno nota che sono prodotte a Wuhan ed è il panico.Segui Termometro Politico su Google News Girano foto di morti per strada, video di strade deserte (sembra 15 giorni dopo!), voci incontrollate di morti a milioni che ... termometropolitico

fabiochiusi : Da ieri cerco di capire la reale importanza di avere isolato il coronavirus anche in Italia (*anche*): da una parte… - _arianna : Coronavirus, come gli scienziati stanno usando i social media per contrastare la disinformazione - valigiablu : Coronavirus, come gli scienziati stanno usando i social media per contrastare la disinformazione | @_Arlon… -