I Me Contro Te rifiutano Sanremo | il motivo non convince

Fino a oggi i Me Contro Te erano dati quasi per certi come ospiti a Sanremo 2020. Molte testate giornalistiche avevano parlato dell'ospitata di Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia), ma oggi i due ragazzi in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera hanno spiegato che non saliranno sul palco dell'Ariston. Il motivo di questo 2 di picche? Gli impegni con il loro tour. "A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour. … Partecipare in gara in futuro? Oddio, ci mette un po' ansia: vediamo la musica come uno dei nostri progetti ma non siamo cantanti, nemmeno attori o scrittori. Ci vediamo più come degli intrattenitori". Sul social in molti hanno mostrato qualche perplessità in merito a queste dichiarazioni. Davvero un evento per incontrare i fan può mettere in secondo piano il Festival di Sanremo?

