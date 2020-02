I Cesaroni su Amazon Prime Video | perché rivedere la serie sulla famiglia della

I Cesaroni su Amazon Prime Video, perché (ri)vedere la serie sulla famiglia della Garbatella (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per diversi anni, I Cesaroni hanno rappresentato l'eccellenza della serialità televisiva italiana. In onda dal 2006 al 2014 per un totale di sei stagioni, la fiction Mediaset è stata un successo senza eguali, capaci di raggiungere picchi di oltre 7 milioni di ascolti nella prima serata.I Cesaroni ha lanciato molti modi di dire "alla romana" (tutti ricordano "Che amarezza", l'espressione ricorrente di Cesare, fratello di Giulio Cesaroni), ma anche i suoi interpreti, tra loro la ventenne Alessandra Mastronardi (oggi un'attrice che spazia al cinema e in televisione, comparendo anche in produzioni internazionali).Per i nostalgici che vogliono riguardare le vicende della famiglia della Garbatella (il quartiere dove è ambientata la storia), tutte le stagioni de I Cesaroni sono disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 1° febbraio. Ma perché (ri)scoprire questo piccolo fenomeno ... optimaitalia

