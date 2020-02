I 56 connazionali provenienti da Wuhan sono tornati in Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono tornati in Italia i 56 connazionali che erano rimasti bloccati a Wuhan dall'emergenza coronavirus. L'aereo - KC-767 dell'Aeronautica militare - è poco prima delle 5 del mattino locali, le 22 di ieri ed è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare questa mattina. Il gruppo sarebbe dovuto essere composto da 57 persone ma una persona è dovuta rimanere in Cina, come da protocollo delle autorità locali, perché ha la febbre. Gli altri "al momento stanno tutti bene", ha detto Stefano Verrecchia, responsabile dell'Unità di crisi della Farnesina. Dopo il check iniziale, sono partiti alla cìvolta della Cecchignola", dove resteranno in quarantena per 14 giorni. "Sono stati sotto pressione - ha aggiunto - e sono un po' stanchi da viaggio ma non appaiono particolarmente provati". Sei i bambini che fanno ... agi

