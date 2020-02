Highlights Super Bowl 2020, Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 31-20: video, sintesi, show Shakira e Jennifer Lopez (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 a 50 anni di distanza dalla loro unica affermazione. Una partita epica andata in scena all’Hard Rock Stadium di Miami: sconfitti per 31-20 i San Francisco 49ers al termine di un ultimo quarto pazzesco. Kansas City era infatti dietro di ben 10 lunghezze (10-20), prima di piazzare uno straordinario parziale di 21-0. Assoluto protagonista il quarterback Patrick Mahones, da segnalare anche i due fondamentali touchdown messi a segno da Williams. Nell’halftime show si sono esibite anche le pop-star Shakira e Jennifer Lopez. Insomma, il solito, imperdibile Super Bowl, evento che ferma l’America, e non solo. Highlights Super Bowl 2020: sintesi E video DELLA PARTITA L’HALFTIME SHOW CON SHAKIRA E JENNIFER LOPEZ Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... oasport

