Hamilton | Disney porta nelle sale il musical di Lin-Manuel Miranda!

Disney ha annunciato ufficialmente che il musical Hamilton, di Lin-Manuel Miranda, arriverà nelle sale cinematografiche a ottobre! Hamilton, il musical campione di incassi e adorato dalla critica, arriverà nelle sale cinematografiche americane il 15 ottobre 2021: Disney ha infatti annunciato che i fan potranno vivere l'incredibile esperienza creata a teatro. Robert Iger, CEO della Disney, ha dichiarato: "Lin-Manuel Miranda ha creato un'esperienza teatrale indimenticabile e un vero fenomeno culturale e c'era un buon motivo per cui Hamilton è stato accolto come un'incredibile opera d'arte. Tutte le persone che lo hanno visto con il cast originale non dimenticheranno mai quell'esperienza unica e siamo elettrizzati nell'avere l'opportunità di condividere questa stessa esperienza in stile Broadway con milioni di persone

