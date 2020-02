Guida Tv Martedì 4 febbraio, cosa c’è in tv oltre Sanremo? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Guida Tv Martedì 4 febbraio – cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:40 Festival di Sanremo 70 Rai 2 ore 21:15 Big Hero 6 + 23:10 Cars 2 Rai 3 ore 21:15 #Cartabianca Canale 5 ore 21:40 Ma che bella sorpresa Rete 4 ore ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:30 La pupa e il secchione e viceversa – Il riassunto La7 ore 21:15 diMartedì Tv8 ore 21:25 Il mistero del Ragnarok Nove ore 21:25 La leggenda degli uomini straordinari Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Martedì 4 febbraio Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:35 Chicago PD 4×01-02 Giallo ore 21:10 Profiling Spike ore 21:30 Sherlock – I mastini di Baskerville Rai Premium ore 21:20 La guerra è finita Italia 2 ore 21:30 Capricciosa Orange Road 1×16/20 1a Tv Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 Roma 1×07-08 + Power 6×05-06 1a Tv Fox ore 21:00 MacGyver ... dituttounpop

