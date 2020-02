Grande Fratello Vip: scontro infuocato tra Rita Rusic e Adriana Volpe (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che anche questa sera offre al pubblico da casa un programma ricco di sorprese e colpi di scena. A cominciare da un ritorno nella Casa di Cinecittà: quello di Rita Rusic, eliminata la scorsa settimana attraverso il televoto. La produttrice cinematografica ha ancora qualche conto in sospeso specialmente con Adriana Volpe ed entrerà al Grande Fratello per togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Rita Rusic all’attacco: “Ti fingi amica delle donne“ Nella Casa la rivalità tra Rita Rusic e Adriana Volpe era percettibile e la tensione la si poteva tagliare con il coltello. Stasera al Grande Fratello Vip va in scena un’attesissimo confronto fra la produttrice cinematografica, eliminata dal gioco, e la conduttrice, ancora concorrente. La Rusic durante il confronto non ha peli sulla lingua e dice ad Adriana tutto quello che pensa di lei: “Ti ... thesocialpost

