Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano critica Serena Enardu: ‘È lì per i soldi’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip avvenuto nell’ottava puntata del reality di Canale 5 ha trovato gran parte del pubblico in disaccordo dal momento che già all’inizio di questa stagione era stato aperto un televoto per decidere se la ex tronista dovesse restare qualche ora nella casa per darle modo di avere un confronto con il suo ex, Pago. In quell’occasione il pubblico si espresse negativamente, ma ciononostante gli autori, probabilmente per mettere un po’ di pepe nelle dinamiche di gruppo, hanno deciso di farla entrare ugualmente. A criticare questa scelta è anche Salvo Veneziano, espulso dopo le frasi violente e sessiste pronunciate contro Elisa De Panicis. LEGGI ANCHE: Pago e Serena Enardu, notte di passione al Grande Fratello Vip Salvo Veneziano commenta l’ingresso di Serena Enardu al GFVip Sui social ufficiali del ... tvzap.kataweb

