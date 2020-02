Grande Fratello Vip, il fidanzato di Antonella Elia beccato insieme ad un’altra donna – FOTO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Antonella Elia, tra polemiche e battibecchi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta, però, potrebbe diventarlo non per causa sua! Secondo quanto riporta Riccardo Signoretti, noto opinionista del salotto di Barbara D’Urso e direttore del settimanale Nuovo, mentre la Elia è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, all’esterno il suo compagno sembra non passarsela poi così male tra le braccia di un’altra bionda. I paparazzi di Nuovo hanno infatti pizzicato Pietro Delle Piane con una misteriosa donna e, a detta di Signoretti, le effusioni non si sarebbero limitate ad abbracci e tenerezze. Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande Fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di ... trendit

