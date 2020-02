Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata del 3 febbraio: Eva Robin’s entra nella casa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4 anticipazioni puntata del 3 febbraio. Eva Robin’s entra nella casa. Sfida musicale per i concorrenti Vip. Oggi lunedì 3 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il nono appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. nella puntata di stasera, la produzione metterà a dura prova i concorrenti. Saranno rese note scottanti rivelazioni che riguardano proprio gli inquilini della casa. Scheletri nell’armadio del loro passato? Segreti più recenti che c’entrano col loro presente? O forse entrambi? Intanto Eva Robin’s entrerà nella casa e sarà protagonista di uno di questi momenti. E’ la settimana di Sanremo, quindi anche la musica sarà protagonista della puntata di stasera. Da qualche giorno infatti, i concorrenti sono ... dituttounpop

