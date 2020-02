Grande Fratello Vip 4 | Carlotta Maggiorana si ritira dal gioco | Non voglio farmi

Grande Fratello Vip 2020 - Carlotta Maggiorana lascia la casa : “Sarò onesta - non voglio stare male” : Nella nona puntata del Grande Fratello Vip 4, in onda lunedì 3 febbraio 2020, uno dei momenti più intensi è stato quello in cui Carlotta Maggiorana ha chiesto di abbandonare la casa. La giovane Miss Italia stava vivendo la permanenza nel reality in maniera per nulla serena, soffrendo anche di attacchi di panico: "Sarò onesta, non voglio stare male, voglio andar via" ha rivelato la 28enne.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - Salvo Veneziano critica Serena Enardu : ‘È lì per i soldi’ : L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip avvenuto nell’ottava puntata del reality di Canale 5 ha trovato gran parte del pubblico in disaccordo dal momento che già all’inizio di questa stagione era stato aperto un televoto per decidere se la ex tronista dovesse restare qualche ora nella casa per darle modo di avere un confronto con il suo ex, Pago. In quell’occasione il pubblico si espresse ...

Pago e Serena Enardu - notte di passione al Grande Fratello Vip : Il ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu – fortemente voluto dal Grande Fratello Vip che ha deciso di far entrare la ex tronista come concorrente del reality malgrado il no a chiare lettere del pubblico – si fa bollente. Dopo che i due, lasciatisi al termine dell’esperienza di Temptation Island Vip, si sono scambiati parole d’amore nel momento in cui lei è rientrata in casa nell’ottava puntata del programma di ...

Rita Rusic blasta Adriana Volpe : ‘Non lavora più - per lei il Grande Fratello è tutto’ : Quando parla Rita Rusic, ultima eliminata dal GF Vip non usa mai giri di parole per colpire l’avversario. Va dritta al punto con una precisione da cecchino. Ricordiamo la battuta fatta a Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip sulla sua silhouette (“Però sei ingrassata! Alfonso mandala qui una settimana che la metto a dieta“) e il riferimento a Giancarlo Magalli nello scontro con Adriana Volpe (“se mi devi fare ...

Antonella Elia al Grande Fratello Vip - il video della reazione : come scopre del tradimento del compagno Pietro : Antonella Elia scopre in diretta il presunto tradimento del compagno Pietro. Al Grande Fratello Vip è Adriana Volpe a dover comunicare alla Elia la notizia delle foto compromettenti, apparse sulla copertina di Nuovo. "È una bionda con i capelli lunghi, ho visto le foto e potrebbero anche non essere

Grande Fratello Vip 2020 - nona puntata in diretta – Carlotta si ritira : Carlotta - nona puntata GF Vip 2020 nona puntata per il Grande Fratello Vip 2020 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della nona puntata 21.45: Anteprima con Signorini che dà qualche anticipazione della ...

MICHELE CUCUZZA/ Eliminato ma per poco : "Io stratega? Balle!" (Grande Fratello Vip) : MICHELE CUCUZZA nel caos per il "caso" nomination ad Andrea Montovoli: duro scontro tra i due nella casa del Grande Fratello Vip 4, cos'è successo.

Grande Fratello Vip - Antonio Zequila : corteggiato da un famoso cantante : Antonio Zequila, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe stato corteggiato da un famoso cantante. Così dichiara l’ex fidanzata Simona Tagli. Simona Tagli, ospite a Mattino 5, ha parlato dell’ex fidanzato lanciando una notizia bomba. Federica Panicucci invita la showgirl ad assumersi le responsabilità di ciò che sta dicendo, ma Simona prosegue. Il concorrente […] L'articolo Grande Fratello Vip, ...