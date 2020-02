Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila incontra Eva Robin's: "Sì, abbiamo peccato e anche goduto!" (Video) (Di martedì 4 febbraio 2020) Eva Robin's, durante la puntata di ieri di Live - Non è la D'Urso, ha dichiarato di avere avuto un flirt con Antonio Zequila, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.Nella nona puntata serale del reality show di Canale 5, Antonio Zequila ha avuto la possibilità di incontrare nuovamente, dopo tanti anni, Eva Robin's con cui condivise l'esperienza professionale in Primadonna, programma di Gianni Boncompagni andato in onda negli anni '90.Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila incontra Eva Robin's: "Sì, abbiamo peccato e anche goduto!" (Video) 04 febbraio 2020 00:45. blogo

