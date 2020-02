Grande Fratello Vip 2020, nona puntata – Carlotta si ritira. Al televoto Michele, Fabio, Barbara e Adriana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Carlotta - nona puntata GF Vip 2020 nona puntata per il Grande Fratello Vip 2020 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della nona puntata 21.45: Anteprima con Signorini che dà qualche anticipazione della puntata. puntata. 21.48: Sommario della serata. Alfonso promette che il piatto questa sera sarà “non forte ma fortissimo”. Poi saluta i due opinionisti; Wanda è in studio, Pupo in confessionale perché – annuncia – “canterò Su di noi”. 21.53: Collegamento con la Casa e subito il filmato della “craniata” di Barbara, che poche ore fa ha sbattuto la testa in un vetro. Il dolore è stato forte, dice, ma è ... davidemaggio

