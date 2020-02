Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la nona puntata: anticipazioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la nona puntata, chi verrà eliminato tra Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti: anticipazioni. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il nono appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. Si avvicina Sanremo 2020, in onda da domani 4 febbraio su Rai1, e anche al Grande Fratello Vip è venuta voglia di cantare: i nostri famosi saranno impegnati, nella nona puntata, in una gara canora che li vedrà intonare vecchie canzoni italiane celebri in compagnia di alcuni ospiti a sorpresa. A proposito di sorprese: stasera nella casa entrerà Eva Robin's che ha promesso ... movieplayer

fattoquotidiano : FIRENZE TI SPIA Mille telecamere: arriva il grande fratello di Nardella @salvini_giacomo #fattoquotidiano #edicola… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -