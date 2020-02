Grande Fratello Vip 2020, Carlotta Maggiorana lascia la casa: “Sarò onesta, non voglio stare male” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella nona puntata del Grande Fratello Vip 4, in onda lunedì 3 febbraio 2020, uno dei momenti più intensi è stato quello in cui Carlotta Maggiorana ha chiesto di abbandonare la casa. La giovane Miss Italia stava vivendo la permanenza nel reality in maniera per nulla serena, soffrendo anche di attacchi di panico: "Sarò onesta, non voglio stare male, voglio andar via" ha rivelato la 28enne. tv.fanpage

fattoquotidiano : FIRENZE TI SPIA Mille telecamere: arriva il grande fratello di Nardella @salvini_giacomo #fattoquotidiano #edicola… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -