Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come Il post elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria pesino soprattutto sul destino del Movimento 5 Stelle, che crolla in un solo mese di quasi 4 punti perdendno in una settimana un punto percentuale. Voti che finiscono per lo più nel Pd che sfrutta il fattore "Bonaccini". Cresce la Lega mentre si ferma la corsa di Fratelli d'Italia, che perde lo 0,4%.L'ultimo sondaggio è di:- Swg per il Tg La7 del 2 febbraioLega - 33,3% (+0,3% rispetto al 27 gennaio)M5S - 13,9% (-1%)Pd - 19,7% (+2,2%)FdI - 10,2% (-0,4%)FI - 6,3% (+0,3%)Italia Viva - 4,1% (-0,5%)- Pagnoncelli, Ipsos, per il Corriere della Sera del 31 gennaio. Lega - 32% (+0,5% rispetto al 30 dicembre)M5S - 14% (-3,7%)Pd - 20,3% (+1,9%)FdI - 12% (+1,7%)FI - 6,5% (-0,9%)Italia Viva - 4,3% (-1%)- Supermedia Youtrend per Omnibus del 31 gennaioLega - ... panorama

BrunoVespa : Adesso non facciamo gli ultimi della classe nei rapporti con la Cina. Riprendiamo immediatamente gli scambi commerc… - DiMarzio : #Milan, sistemati gli ultimi dettagli con il #Siviglia #Suso oggi vola in #Spagna - Mov5Stelle : ??In diretta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le mie dichiarazioni alla stampa… -