Giuseppe e Giovanna di ‘C’è posta per te’: cosa è successo dopo la puntata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra le storie raccontate da Maria De Filippi nell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, quella di Giuseppe e Giovanna sta ancora facendo parlare. Qualcosa non quadra, ma prima un breve riassunto per chi non avesse visto il programma. Lui, siciliano, ha contattato per rintracciare una vecchia fiamma conosciuta negli anni Cinquanta e ritrovata poi per telefono, grazie ad amici in comune. Al signor Giuseppe vengono sottoposte 3 donne di noma Giovanna e lui si è subito detto convinto che la prima Giovanna non fosse quella giusta, tanto più che viene da Palermo e non da Trapani. “Maria, non è lei”, ha detto Giuseppe, che ha subito conquistato il pubblico. Nemmeno la seconda donna è la Giovanna cercata, ma sostiene di conoscere una sua omonima che avrebbe abitato nella via indicata dall’uomo. Alla fine entra una terza signora che dice di non essere la donna cercata da ... caffeinamagazine

riseandshinej : RT @llyfrausandrain: Giovanna 3 un minuto fa: mio padre si chiamava salvatore e mio fratello Giuseppe Giovanna 3 adesso: mio padre si chia… - riseandshinej : RT @Tristan__esdpv: MA CI PENSATE ORA GIOVANNA DA VIA COFANO SI STARÀ SCANNANDO A CASA CON IL MARITO DOPO QUELLO CHE È ANDATA IN ONDA E LUI… - amolacarbonara : Io team Giuseppe. Questa Sarà vuole persone che la venerano. Si tenesse Sonny che fra un po' uscira con Giovanna. #uominiedonne -