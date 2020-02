Giovani, i sindacati stanno negoziando con il Governo le vostre pensioni (Di martedì 4 febbraio 2020) «Ho voluto partire dai Giovani, e ringrazio le parti sociali per aver condiviso appieno questa mia decisione, perché è arrivato il momento di intervenire per permettere loro di avere un domani una pensione dignitosa». Così Nunzio Catalfo, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha commentato su Facebook al termine del tavolo sulla riforma del sistema pensionistico con i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Si tratta del primo di cinque tavoli convocati con i sindacati sulla riforma delle pensioni. Una riforma che interessa, comprensibilmente, poco i Giovani (secondo l’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro solo il 2% degli italiani con meno di 25 anni dice di interessarsi al tema in generale), visto che si tratta di un futuro remoto che assomiglia di più a un miraggio per i molti alle prese con la disoccupazione e l’insicurezza sul lavoro. Ma proprio da qui ... open.online

CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… - fattoquotidiano : Pensioni, primo tavolo governo-sindacati sulla riforma. “Per i giovani con lavori precari serve assegno di garanzia… - sole24ore : Pensioni, Catalfo: dare a giovani assegno dignitoso. Sindacati: base 780 euro -