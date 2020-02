Giornata Mondiale contro il Cancro: «Non è più il male incurabile: si può guarire» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Oggi il Cancro è ancora una piaga, medica e sociale. Non mancano le buone notizie, però: l’aspettativa di vita si innalza sempre di più. In dieci anni, in Italia, i pazienti vivi dopo la diagnosi di tumore sono aumentati del 53%: erano 2 milioni e 250 mila nel 2010, oggi sono 3 milioni e 460 mila. Questo attesta i formidabili passi avanti fatti nel settore oncologico italiano, uno dei migliori e più avanzati, in Europa e nel mondo. Un risultato però, inficiato dalle disparità territoriali: al Sud l’adesione e la copertura degli screening sono ancora troppo basse, così come la realizzazione di reti oncologiche regionali a macchia di leopardo, fino alla disponibilità solo in alcune Regioni più virtuose di terapie efficaci e di test in grado di analizzare il profilo molecolare del tumore. Ecco uno degli obiettivi che oggi, nella Giornata Mondiale contro il Cancro, si prefigge ... vanityfair

