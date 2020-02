Giordana Angi, Come mia madre: testo e significato del brano di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Giordana Angi, cantautrice romana e talento di Amici, prende parte alla 70ª edizione del festival di Sanremo con il suo brano Come mia madre. Approfondiamo il testo. Saranno ventiquattro i futuri concorrenti della categoria BIG del festival dei fiori, cantanti di grande levatura e maestri della musica italiana. Tra i vari concorrenti troviamo anche la … L'articolo Giordana Angi, Come mia madre: testo e significato del brano di Sanremo 2020 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… - tvsorrisi : Tenete vicini i fazzoletti e aprite il vostro cuore. La possibilità che la canzone di Giordana Angi possa commuover… - alaffranchi : Esibizioni seconda serata Giordana Angi Francesco Gabbani Paolo Jannacci Junior Cally Elettra Lamborghini Levante… -